Zelfs soldaten VS boos: 'Trump begrijpt het niet'

Soldaten schamen zich, Congresleden verzetten zich massaal. Waar is Donald Trump mee bezig in Syrië? Antwoord: hij voert zijn verkiezingsprogramma uit.

Een Amerikaanse militair uit een speciale eenheid die in Syrië met Koerdische troepen vecht, belde geschrokken met een verslaggever van Fox News. ,,Ik schaam me, voor het eerst in mijn carrière'', zei de anonieme soldaat tegen Jennifer Griffin, die over het gesprek schreef op Twitter. ,,We hebben ons aan elke veiligheidsafspraak gehouden. De Koerden hebben zich aan alle afspraken gehouden. Er was géén dreiging voor Turkije vanaf deze kant van de grens'', schetste haar bron. ,,Dit is krankzinnig.''

In Washington heerste enorme weerstand tegen Trumps besluit om Amerikaanse soldaten weg te halen uit Koerdisch gebied in Syrië en de weg vrij te maken voor Turkse militaire acties. Zelfs leden van zijn eigen Republikeinse partij in de Senaat zijn kwaad.

Militairen volgen orders op - dat ze er uiterst kritisch commentaar op leveren, nota bene op de nieuwszender die doorgaans aan de zijde van de president staat, is ongekend.

‘Hij begrijpt het niet’

,,Hij begrijpt het probleem niet, hij begrijpt de repercussies niet'', zei de militair vanuit Syrië over opperbevelhebber Trump tegen Fox News. Trump neemt 'impulsieve beslissingen zonder kennis of overleg', schetste Brett McGurk even vernietigend in een tweet. Hij is voormalig Amerikaans gezant in de coalitie van landen die IS bestrijden, en stapte op uit onvrede over het Syriëbeleid van Trumps Witte Huis.

Hoe ondoordacht ook, een complete verrassing is Trumps terugtrekkende beweging niet. Hij heeft altijd campagne gevoerd met zijn aversie van Amerikaanse oorlogen in het Midden-Oosten, een sentiment dat onder veel Amerikanen leeft. Tot op heden had hij meer traditionele buitenlandexperts om zich heen. Zij trapten geregeld op de rem.

Maar met het vertrek van John Bolton, een man die nog uit de regering van George W. Bush stamt, zijn 'de volwassenen in de kamer' grotendeels weggesaneerd uit het Witte Huis. Minister van Defensie Jim Mattis trad zelf af uit protest tegen Donald Trumps pogingen de Amerikaanse troepen compleet terug te trekken uit Syrië. Dat plan stelde Trump toen nog bij, onder meer onder druk van Bolton.

Maar nu hij tweeënhalf jaar president is, neemt hij zijn eigen beslissingen. ,,Het gevoel heerst dat niemand Trump zal stoppen in dit stadium, dus houd je vast'', zei een Amerikaanse functionaris.

Centenkwestie

Voor Trump is buitenlandbeleid vooral een kwestie van centen. Andere landen liften te veel mee op de enorme bedragen die de VS reserveert voor defensie en veiligheid, herhaalt hij vaak.

En de Koerden? Vriend en vijand van Trump vindt dat hij ze verraden heeft. Maar de Amerikaanse president constateert dat ze vechten voor hun eigen belang en eigen grondgebied. ,,Ze hielpen ons ook niet in de Tweede Wereldoorlog, ze hebben ons niet geholpen met Normandië'', zei hij in wat een onduidelijke verwijzing leek naar een artikel op de conservatieve website townhall.com. Het artikel stelt dat de Koerden er geen belang bij hadden om te vechten om Normandië, en dat dus niet deden. Zo zou de VS ook naar Noord-Syrië moeten kijken, is de stelling: als IS is verslagen, is er geen Amerikaans belang meer om troepen te houden in Koerdisch gebied in Syrië.