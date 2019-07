Zes bij roofoverval gestolen puppy's al na dag terug bij gewonde moeder

Volgens de politie, die gisteren via Facebook een dringende getuigenoproep deed, is vandaag na een tip een 40-jarige man aangehouden. In zijn woning werden de om hun moeder piepende terriërtjes aangetroffen. De man is gearresteerd en worden momenteel verhoord over zijn aandeel in de geruchtmakende overval. Zaterdagmorgen drongen twee gemaskerde mannen met kapmessen de woning binnen. Ze dwongen hem zijn geld, sleutels en telefoon af te staan, waarbij het baasje van de honden licht gewond raakte. De indringers, zo meldt de politie, namen echter geen genoegen met hun buit en besloten het huis verder te doorzoeken. Daarbij troffen ze Zena en haar pups aan in een bench.

De politie schrijft op Facebook dat de overvallers de pups in zakken stopten, terwijl de volwassen Zena dat luid blaffend probeerde te voorkomen. Vermoedelijk omdat ze haar nageslacht wilde verdedigen en begon te bijten, verwondden de indringers haar met een mes. Op politiefoto's van de moeder is te zien dat zij een diepe snijwond overhield aan haar confrontatie met de mannen. Ze maakt het inmiddels weer goed en heeft volgens de politie probleemloos de zorg over haar puppy's hervat.

Kwispelen

Rechercheur Nick Kershaw van het korps Greater Manchester vertelde vanmiddag aan Britse media en op sociale media dat de zaak ‘opmerkelijk snel kon worden opgelost’. ,,We kregen gisteravond een goede tip waarmee we direct aan de slag gingen. En het was gelijk raak. De man waar ze verbleven is aangehouden en godzijdank mankeerden de hondjes niets. We hebben ze korte tijd later herenigd met hun moeder en die kwispelde ondanks haar verwondingen van blijdschap”, aldus Kershaw.

Hij is blij dat alles snel tot een goed einde kwam, omdat gestolen Staffordshire terriërpups meestal snel worden doorverkocht. De dieren leveren, omgerekend, honderden euro's op en worden vaker gestolen. Of de aangehouden man ook betrokken was bij de gewapende overval, is nog niet bekendgemaakt. Volgens de politie is het onderzoek nog niet afgerond. ,,Maar het belangrijkste is dat het hondengezinnetje weer herenigd is”, aldus Kershaw.