Zes doden en 53 gewonden door aanslag in centrum van Istanboel

Update/videoBij een explosie in de Turkse stad Istanboel zijn zes doden en 53 gewonden gevallen. Dat laat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan weten. ,,De daders van deze verachtelijke aanslag zullen worden ontmaskerd’’, zei hij twee uur na de explosie, vlak voor zijn vertrek naar de G20-top in Indonesië.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is en wie achter de aanslag zit. Erdogan bevestigde wel dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. De explosie gebeurde in de Istiklalstraat, een populaire winkelstraat vlakbij het Taksimplein. Dat plein ligt in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad.

Hulpdiensten hebben de wijde omgeving afgezet. Op sociale media circuleren foto’s en video's waarop een enorme ravage te zien is. ,,Toen ik de explosie hoorde, versteende ik. Iedereen verstijfde’’, vertelt Mehmet Akus tegen AP. ,,Daarna begon iedereen te rennen. Wat kan je anders doen?’’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten op dit moment nog geen aanwijzingen te hebben dat er Nederlanders slachtoffer zijn geworden van de explosie. Ze houden hierover contact met de lokale autoriteiten.

Staatszender TRT berichtte dat mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Kort daarna kondigde de Turkse mediatoezichthouder een tijdelijk verbod af op verdere berichtgeving om paniek onder de inwoners van de miljoenenstad te vermijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Agenten blokkeren de straat waar de explosie plaatsvond © RUETERS

Nederlander Arnoud van Doorn, oud-raadslid voor de gemeente Den Haag, was naar eigen zeggen onderweg naar een afspraak in de buurt toen de explosie plaatsvond. ,,Ik sta helemaal te shaken’’, zegt hij aan de telefoon. ,,Op 30, misschien 50 meter van mij vandaan ontplofte er iets. Het was onwerkelijk, iedereen begon te gillen en rennen.’’

Terwijl hij zijn verhaal doet, zijn ambulances en helikopters op de achtergrond te horen. Een ambulancemedewerker wil dat hij naar het ziekenhuis gaat, maar Van Doorn weigert, vertelt hij. ,,Ik heb lichte verwondingen. Het had veel erger kunnen zijn. Dertig seconden later en ik was er niet meer geweest. Ik heb vandaag het grootste geluk van de wereld gehad.’’

Turkije werd tussen 2015 en 2017 getroffen door een reeks dodelijke bomaanslagen door de Islamitische Staatsgroep en verbannen Koerdische groepen. Ook Istanboel was meerdere keren doelwit van aanslagen.

Volledig scherm Explosie in Istanboel. © RV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Police members work at the scene after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey, November 13, 2022. REUTERS/Kemal Aslan © RUETERS