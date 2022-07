Zes doden na Russische raketaanval op flat, tientallen mensen onder het puin

Deze namen tippen de wedkanto­ren als opvolger van Boris Johnson

De toekomst van Boris Johnson als premier hangt aan een zijden draadje. Dat is vaker gehoord, maar deze keer zit de Britse premier echt in de problemen. De ene na de andere minister treedt af. Hoewel een voor de hand liggende opvolger zich nog niet heeft aangediend, staan potentiële kandidaten te dringen het stokje over te nemen. De Britse bookmakers hebben zo hun favorieten en tippen de ex-ministers Penny Mordaunt en Rishi Sunak als grootste kanshebbers.

7 juli