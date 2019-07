Zes gemaskerde mannen aangehouden voor aanval op demonstranten Hongkong

Politiewoordvoerder Chan Tin-chu laat weten dat de mannen, tussen 24 en 54 jaar oud, zijn aangehouden voor ‘onwettige samenscholing’ en hun deelname aan de aanval op demonstranten in een metrostation in de buurt Yuen Long. Enkele aanvallers zijn lid van criminele bendes, ‘triades’ genoemd in Hongkong. ,,Er zullen snel meer mensen opgepakt worden. De politie staat geen enkele vorm van geweld toe”, aldus Chan Tin-chu. Over de motieven achter de aanval op demonstranten kon de politiewoordvoerder nog niets melden.

Zeker dertig mannen vielen zondagavond de demonstranten aan. Ze waren in het wit gekleed en onderscheidden zich daarmee duidelijk van de demonstranten, die juist zwarte kleding dragen. De mannen sloegen met metalen en houten stokken in op de anti-regime demonstranten die zich op het metrostation en in de metro bevonden. 45 betogers raakten gewond, waarvan een persoon nog in kritieke toestand in het ziekenhuis verblijft. Lam Cheuk-ting van de Democratische Partij was een van de gewonden. Hij zette foto’s op Facebook van zijn verwondingen. Hij zegt te zijn geslagen met houten stokken.