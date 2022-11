Zes keer levenslang voor man die inreed op kerstparade Wisconsin

Waukesha Kind is zesde dodelijk slachtof­fer kerstop­tocht-dra­ma Wisconsin, dader vervolgd voor moord

Een zesde slachtoffer van het drama bij de kerstoptocht in Waukesha, Wisconsin is overleden. Het gaat om een kind, aldus het Amerikaans Openbaar Ministerie. Inmiddels is de aangehouden verdachte, de 39-jarige Darrell Brooks, aangeklaagd voor vijfvoudige moord. Er wordt gewerkt aan meer aanklachten.

24 november