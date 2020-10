Zes kinderen doodgeschoten in school Kameroen

Vlaams gezinsdra­ma: Moeder doodt dochter op haar 17de verjaardag en stapt daarna uit het leven

9:16 Uitgerekend op de dag dat ze 17 werd, is vrijdag in de Vlaamse deelgemeente Gullegem volgens de eerste informatie een tienermeisje om het leven gebracht door haar moeder (44). Die stapte daarna zelf uit het leven. Wat de aanleiding is voor het drama, is niet bekend.