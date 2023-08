Zes maanden na de aardbeving: zo gaat het nu met de Syrische wonderbaby Afraa

met videoDe beelden van haar redding gingen de wereld over. Een wonderbaby was ze, geboren tijdens de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije. Ze hing zelfs nog met de navelstreng vast aan haar omgekomen moeder toen reddingswerkers haar precies zes maanden geleden in het puin vonden. Hoe gaat het nu met de kleine Afraa?

Terug naar 6 februari. Het is iets meer dan 10 uur na een eerste krachtige aardbeving in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Reddingswerkers zoeken volop naar overlevenden onder het puin. Plots weerklinkt ongeloof en gejuich in de Syrische stad Jenderis: een pasgeboren baby wordt levend aangetroffen tussen de brokstukken van een ineengestort flatgebouw van vijf verdiepingen.

De baby lag begraven onder het beton en was met de navelstreng nog verbonden met haar omgekomen moeder. Artsen vermoedden dat de vrouw is bevallen van het meisje en een paar uur later is overleden. Ook de vader en vier oudere kinderen van het gezin overleefden het natuurgeweld niet. ,,We zagen dat het huis was ingestort’’, vertelt Khalil al-Sawadi, oom van de baby, aan persbureau AP. ,,Mijn vrouw begon te schreeuwen: ‘Mijn broer, mijn broer'.’’

Gezin weggevaagd

Dat ene piepkleine wonder was de enige overlever van een weggevaagd gezin. Khalil kan zich het moment dat de baby werd gered nog levendig herinneren. ,,Het dak was over hen heen gevallen. Iemand belde me en zei dat ze het lichaam van een vrouw hadden gevonden. Toen ik daar aankwam, begon ik te graven. Toen hoorde ik een stem. We waren vastberaden haar te redden, want we wisten dat zij de enige overgebleven herinnering van haar gezin zou zijn.’’

Volledig scherm Nonkel en adoptievader Khalil al-Sawadi met Afraa in Jenderis, Syrië. © AP

De baby kon die dag gewond maar in redelijke gezondheid uit het puin worden gehaald. In de dagen na de ramp werd het meisje verzorgd in het ziekenhuis. Aanvankelijk kreeg ze de naam Aya, Arabisch voor ‘wonder’. Later werd ze vernoemd naar haar moeder, Afraa.

Adopteren

Zowel in binnen - en buitenland stroomden de aanbiedingen binnen om de wonderbaby te adopteren. Na veel gedoe - haar tante Hala (zus van de omgekomen vader van Afraa) en oom Khalil moesten onder meer met DNA-tests bewijzen dat ze familie waren van het kind. ,,Ik voelde dat ze Afraa niet aan ons wilden overdragen’’, zegt Khalil.

Volledig scherm De mirakelbaby na haar redding in een ziekenhuis in Afrin. © AFP

Ondertussen waren er zorgen over mogelijke ontvoeringspogingen. Uit voorzorg brachten ze zoveel mogelijk tijd door in het ziekenhuis. ,,Zowel de civiele als militaire politie heeft ons geholpen haar te beschermen. Ze bleven in de kamer naast Afraa en waakten dag en nacht over haar.’’ Uiteindelijk werd Afraa officieel geadopteerd door haar tante en oom.

Afraa is gezond en wordt overladen met liefde in haar nieuwe gezin. Met haar gulle lach vertedert ze iedereen. ,,Vlak na de aardbeving had ze nog wat gezondheidsproblemen door het stof van het puin, maar nu is haar gezondheid perfect’’, zegt Khalil. ,,Dit meisje ís mijn dochter. Ze is precies hetzelfde als mijn andere kinderen.’’

Volledig scherm Khalil al-Sawadi speelt met zijn adoptiedochtertje Afraa in Jinderis, Syrië. © AP

Zijn eigen vrouw was tegelijk zwanger met Afraa’s moeder. Drie dagen na de geboorte kregen Hala en Khalil ook een dochtertje. Zij is vernoemd naar een andere tante die omkwam bij de aardbeving, Ataa.

Tentenkampen

Hun eigen huis in Jindayris was zo zwaar beschadigd dat ze daar niet meer konden wonen. Khalil en zijn gezin spendeerden twee maanden in tentenkampen. ,,Het was erg heet en het leven was buitengewoon moeilijk’’, vertelt hij. ,,We moesten voor twee baby’s zorgen.’’

Mensen boden hem aan te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Arabische Emiraten. Khalil was het vriendelijk af. ,,Ik was bezorgd dat ze Afraa nog steeds van ons af wilden pakken.’’

Volledig scherm Khalil al-Suwadi met Afraa in een tentenkamp eind februari. © AFP

Nu kan het gezin overdag terecht in een gehuurd appartement. Maar elke nacht gaan de ouders en de kinderen nog altijd naar een tentenkamp om daar te slapen. Khalil legt uit dat de kinderen nog steeds getraumatiseerd zijn door het natuurgeweld, dat in totaal meer dan 50.000 mensenlevens eiste in Turkije en Syrië. ,,’s Nachts zijn ze bang. Dus dan gaan we terug naar het kamp.’’

Guitig

Afraa zit guitig lachend op zijn schoot. ,,Ze lacht veel en naar iedereen die ze ontmoet’’, zegt Khalil. ,,Hoewel ze nog zo jong is, doet ze me erg denken aan haar papa en zijn zus Nawara. Zeker haar lach. Ze zijn allemaal gestorven bij de aardbeving.’’

,,Als ze groot is, zal ik haar vertellen wat er is gebeurd en haar de foto’s laten zien van haar moeder, vader en haar broers en zussen. We hebben ze de volgende dag begraven in een nabijgelegen dorp genaamd Hajj Iskandar, waar de civiele bescherming massagraven had gegraven.”

Volledig scherm Afraa in een tentenkamp met haar nichtjes en neefjes. © AFP