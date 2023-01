Zes mensen vermoord, onder wie baby en 17-jarige moeder, bij drugsruzie in Californië

In een dorp in Californië zijn zes mensen vermoord, inclusief een zes maanden oude baby en de 17-jarige moeder, vermoedelijk door leden van een drugskartel. De moordpartij in Goshen was ‘s nachts en volgens de politie doelgericht. De slachtoffers werden door het hoofd geschoten en op degenen die trachtten te ontkomen werd ‘gejaagd’.