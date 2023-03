Zeven doden bij ‘gerichte aanval’ op Amerikaanse basisschool, schutter was voormalig leerlinge (28)

De melding van de schietpartij kwam vanochtend om 10.13 uur lokale tijd binnen bij de politie. Toen agenten arriveerden bij de Covenantschool in Nashville, een christelijke privéschool, hoorden zij schoten op de eerste verdieping van het schoolcomplex, vertelde politiewoordvoerder Don Aaron tijdens een persconferentie. De schutter werd rond 10.27 uur door agenten doodgeschoten.

Op een latere persconferentie van politiechef John Drake werd bekend dat de schutter een 28-jarige vrouw uit Nashville is, een voormalig leerlinge van de school. Ze heet Audrey Hale. De politie is alleen nog niet zeker van de precieze periode waarin de vrouw op de school heeft les gekregen. Ze had twee semiautomatische geweren en een handvuurwapen bij zich. Twee van de wapens verkreeg Hale op legale wijze. Ze verkreeg toegang tot het schoolgebouw door een deur kapot te schieten.

Bij een doorzoeking van haar woning trof de politie kaarten en tekeningen van het schoolgebouw aan. De politie bekijkt een in de woning gevonden manifest en een ander schrijven van de vrouw, in het onderzoek naar het mogelijke motief van haar daad.

Een kind huilt in een wegrijdende schoolbus bij de school in Nashville.

Kinderen

De drie getroffen kinderen (allen 9 jaar oud) werden na aankomst in het ziekenhuis dood verklaard, zei een woordvoerder van het lokale Monroe Carell Jr. Kinderziekenhuis. Hij voegde eraan toe dat er geen andere slachtoffers van de schietpartij onder behandeling zijn.

De drie omgekomen volwassenen waren allemaal werkzaam op de school. Het gaat om Cynthia Peak en Mike Hill (beide 61 jaar), en schoolhoofd Katherine Koonce (60).

Agenten en docenten leiden kinderen weg van de school in Nashville.

‘Onze stad steunt jullie’

Op videobeelden op Twitter is te zien hoe meerdere ambulances rond 10.15 uur richting de school snellen. De omgeving is afgesloten door de politie. De ouders van de leerlingen verzamelden zich later in een nabijgelegen kerk en werden herenigd met hun kinderen.

Op de school, opgericht in 2001, krijgen zo'n tweehonderd kinderen in de basisschoolleeftijd les. Er werken zo'n veertig volwassenen. Burgemeester John Cooper van de stad heeft zijn medeleven uitgesproken richting de nabestaanden van de slachtoffers. ‘Op een tragische ochtend voegde Nashville zich bij de gevreesde, lange lijst van gemeenschappen die een schietpartij op een school meemaakten', schrijft hij op Twitter. ‘Mijn hart gaat uit naar de families van de slachtoffers. Onze hele stad steunt jullie’.

De kinderen van de school in Nashville worden weggeleid met schoolbussen om te worden herenigd met hun ouders.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in reactie op de dodelijke schietpartij het Congres opgeroepen op te treden tegen wapengeweld, ‘omdat genoeg genoeg is’. Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre: ,,Hoeveel kinderen moeten er nog worden vermoord voordat de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om het verbod op aanvalswapens te doorbreken, mazen in ons systeem voor antecedentenonderzoek te dichten of de veilige opslag van wapens te eisen?”

Erg ongewoon

Massaschietpartijen komen in de Verenigde Staten helaas vaker voor. Dat de schutter een vrouw is is echter erg ongewoon. Bij slechts 4 van de 191 massaschietpartijen sinds 1966, bijgehouden door nonprofit onderzoekscentrum The Violence Project, was de dader een vrouw.

In 2023 zijn in Amerika door de K-12 School Shooting Database al 89 schietpartijen op school geregistreerd. Vorig jaar waren dat er in totaal 303, het hoogste aantal in een jaar sinds 1970.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © via REUTERS

