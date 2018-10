Dertien doden door noodweer in Zuid-Frankrijk

Video & updateZeker dertien mensen zijn om het leven gekomen door noodweer in het departement Aude in het zuidoosten van Frankrijk. Dat meldde de prefect van het gebied aan persbureau AFP. Er is code rood afgegeven voor het gebied.

De zenders BFMTV en Europa 1 meldden dat de slachtoffers vielen in gebied dat was ondergelopen door zware regenval. Een van de slachtoffers is een kloosterzuster ,,die meegesleurd werd door het water in Villardebelle”. In Villegailhenc, net als Villardebelle ten noorden van Carcassone, vielen vier doden. Er zijn intussen dertien mensen om het leven gekomen. ,,Zeker een persoon werd in zijn slaap meegesleurd door het water, voor de anderen zijn de omstandigheden nog niet duidelijk”, zegt Thirion.

Er raakte ook een persoon gewond toen een huis in Cuxac instortte. De prefect vreest dat de balans nog verder kan oplopen omdat de hulpdiensten moeilijk ter plaatse raken.

De scholen in de Aude blijven maandag dicht in verband met het noodweer. Ook veel wegen zijn afgesloten. De televisie toonde beelden van straten die in woeste rivieren waren veranderd. Auto's werden door het water meegesleurd. De prefect vertelde dat in de nacht van zondag op maandag evenveel regen was gevallen als normaal in een half jaar. In sommige gemeenten stond het water 6 meter hoog.

Rivierpeil recordhoog

De rivier de Aude bereikt intussen een recordpeil. Volgens de dienst Vigicrues stond de rivier sinds 1891 nooit eerder zo hoog. ,,Toen ging het om net geen 7 meter, en we naderen dat peil.” In sommige gemeenten stond het water 6 meter hoog. ,,In het eerste deel van de nacht is het peil van de Aude heel snel gestegen”, aldus Vigicrues.

Afgelopen donderdag had zware regenval in Zuid-Frankrijk ook al twee slachtoffers geëist. Toen werden in de plaats Sainte-Maxime aan de Côte d'Azur verschillende auto's in de Middellandse Zee gespoeld, de twee werden dood in een auto ontdekt.

