Zeven doden en 46 gewonden bij treinongeluk in Turkije

Daar is ze weer: May opnieuw naar Brussel voor hulp

8:44 Ze lijkt onderhand die kat met negen levens. Na de pijnlijke maar uiteindelijk best ruim gewonnen stemming over haar leiderschap in de eigen Conservatie Partij is ‘overlever’ Theresa May alweer onderweg naar Brussel. Daar zal de Britse premier de 27 andere EU-leiders bijpraten over hoe de Britse vlag er bijhangt.