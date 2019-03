Zeven leerlingen gedood door blikseminslag op school in Congo

Opnieuw overleven­de bloedbad Parkland dood aangetrof­fen

1:50 Binnen een week tijd is een tweede student die vorig jaar het bloedbad overleefde op een middelbare school in Parkland, dood aangetroffen. Ook in dit geval denkt de politie aan zelfmoord, al zijn de resultaten van het medisch onderzoek nog niet definitief, zo zegt de politie in een verklaring.