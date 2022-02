Zeven vragen over SWIFT en of Rusland daar veel last mee gaat krijgen

KLM vliegt komende zeven dagen niet naar of over Rusland en laat vluchten omkeren

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt de komende zeven dagen niet naar of over Rusland, laat een woordvoerder weten. Voor vluchten over Rusland worden alternatieven gezocht. Mogelijk gaan die over het Midden-Oosten. Wekelijks gaan er negentien vluchten naar Rusland, aldus de woordvoerder.

26 februari