Zeventig Canadezen bezweken door hittegolf

'Geen vertrou­wens­kwes­tie rond Theresa May'

9 juli In een fractievergadering van de Britse Conservatieve Partij is het vertrouwen van de Tories in de Britse premier Theresa May niet ter discussie gesteld. In die bijeenkomst vroeg May steun voor het kabinetsvoorstel voor een zogenoemde 'zachte brexit'. De positie van Theresa May leek te wankelen, nadat brexit-minister David Davis en Boris Johnson van Buitenlandse Zaken binnen enkele uren opstapten. Voormalige minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt volgt Johnson op.