Zichtbare irritatie: kersverse koning Charles III kribbig om lekkende pen

Is het vermoeidheid? Of moet de nieuwe koning nog even wennen aan het feit dat overal camera's staan? Of is het gewoon zijn karakter? Nadat hij zaterdag al zichtbaar knorrig reageerde omdat er pennen en inktpotjes in de weg stonden en hij die met een nogal directief en wuivend handgebaar liet weghalen, was het vandaag weer raak. In het Noord-Ierse Belfast zette de koning - in aanwezigheid van zijn vrouw Camilla - eerst de verkeerde datum in een gastenboek.