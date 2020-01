Ziekenhuizen Wuhan kunnen stroom bezorgde burgers niet aan

videoZiekenhuizen in het Chinese Wuhan worden platgelopen door bezorgde inwoners van de miljoenenstad. Ze willen weten of ze het potentieel dodelijke coronavirus onder de leden hebben. In heel China zouden nu meer dan 800 mensen zijn besmet. Het dodental is gestegen naar 26.

Lange rijen wachtenden waren vanochtend te zien bij de medische centra van Wuhan. Volgens berichten in de media klagen veel burgers in de rij omdat ze vaak heel lang moeten wachten op een rammelende controle. Verschillende mensen zouden niet de juiste behandeling hebben gekregen.



The New York Times meldt dat ene Xiao Shibing, die al vijftien dagen koorts had en zich ongerust meldde in het lokale ziekenhuis, naar huis werd gestuurd met de mededeling dat er geen test voor het coronavirus voorhanden was. Hem werd verteld dat hij een andere infectie moest hebben. De familie van Xiao probeert hem nu in een ander ziekenhuis te laten testen, maar volgens zijn vrouw worden ze van het kastje naar de muur gestuurd.

Grote zorgen

De Chinese autoriteiten maken zich grote zorgen over de toename van het aantal doden, bijna een verdubbeling vergeleken met twee dagen geleden. Daarbij wordt aangetekend dat de helft van de slachtoffers bejaarden zouden zijn geweest met een toch al zwakke gezondheid. Dat neemt niet weg dat steeds weer nieuwe maatregelen worden genomen om de besmetting in de hand te houden.

Chinese reisbureaus moeten de verkoop van binnen- en buitenlandse pakketreizen stoppen. De Chinese autoriteiten hebben een deel van de Chinese Muur gesloten voor bezoekers om ook zo verspreiding van het besmettelijke coronavirus te voorkomen. Het is de volgende maatregel die China neemt vanwege het virus. Verschillende delen van het land zijn inmiddels platgelegd, met name in de buurt van de stad Wuhan. Die plaats wordt gezien als het epicentrum van de uitbraak. China sluit ook veel andere trekpleisters. Zo zijn de Ming-graven in Peking, een verzameling mausolea, vanaf zaterdag niet meer te bezoeken. Ook kunnen mensen vanaf dan niet meer naar het Yinshan Pagoda Forest bij de Chinese hoofdstad. Verder is het Nationale Stadion in Peking, dat ook bekendstaat als het Vogelnest, dicht voor toeristen. Dat was het hoofdstadion tijdens de Olympische Zomerspelen van 2008.

Ziekenhuis

China wil in de stad Wuhan binnen tien dagen een nieuw ziekenhuis bouwen vanwege het besmettelijke coronavirus. Dat meldden staatsmedia vrijdag. Tientallen graafmachines en andere werktuigen zijn gestart met de bouw van het hospitaal, dat op 3 februari in gebruik genomen moet worden. Het nieuwe ziekenhuis gaat plek bieden aan maximaal duizend patiënten.

Mensen in Wuhan melden zich massaal in het ziekenhuis, zoals hier bij het Vijfde Ziekenhuis. © AFP

Het is niet de eerste keer dat China binnen enkele dagen een ziekenhuis bouwt. In 2003 gebeurde dat ook al, toen in de buurt van hoofdstad Peking vanwege de uitbraak van het SARS-virus. In heel China kwamen rond die tijd zo’n 350 mensen om het leven door het virus, dat ook gelinkt is aan het coronavirus. Het ziekenhuis in Peking stond er binnen een week.



Het aantal coronagevallen is plots met een kwart gestegen. Als dat fenomeen zich blijft herhalen, is de ramp niet te overzien. Inmiddels is aan meer dan 22 miljoen mensen een soort stads- of dorpsarrest opgelegd, onder wie elf miljoen mensen alleen al in de industriestad Wuhan. Alle vluchten van en naar de stad zijn geannuleerd.



Hamsteren

Volgens experts vergroot de grootschalige Chinese aanpak de kans op sociale onrust en paniek. In Wuhan zouden burgers al aan het hamsteren zijn geslagen uit vrees dat de bevoorrading van de stad zou lijden onder de quarantaine.



De noodmaatregelen kwamen vlak voor het Chinese Nieuwjaar van vandaag. De daarbij horende vakantieweek leidt elk jaar tot de grootste volksverhuizing op aarde. Honderden miljoenen Chinezen gaan op reis naar het platteland voor de nieuwjaarsviering, wat de kans op verspreiding van het coronavirus enorm zou vergroten.

Luchtfoto van een ziekenhuis in aanbouw. © AFP





Ook in de steden Huanggang, Ezhou, Zhijang en Chibli is het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Dat gebeurt ondanks de maatregelen toch. Een patiënt is overleden in Hebei, zo’n 900 kilometer noordelijk van Wuhan, en eentje in Heilongjiang wat tegen de grens met Rusland ligt, zo’n 2000 kilometer van Wuhan. Inmiddels zijn er ook gevallen geconstateerd in Vietnam, Singapore, Zuid-Korea, Thailand, Japan, Taiwan en de Verenigde Staten.

AkzoNobel

Ook het Nederlandse verfconcern AkzoNobel houdt de situatie in Wuhan nauwgezet in de gaten. De onderneming heeft een poedercoatingfabriek in de Chinese miljoenenstad, die vanwege de uitbraak van het coronavirus hermetisch is afgesloten. Ook heeft de onderneming er een kantoor. Volgens een woordvoerder van de verfreus worden adviezen die de Chinese overheid geeft opgevolgd en worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. Wat de specifieke maatregelen zijn, meldde hij desgevraagd niet.

AkzoNobel wil ook niet zeggen hoeveel medewerkers het aan het werk heeft op de betreffende locaties. De producten die in Wuhan worden geproduceerd, zijn louter bestemd voor de lokale markt. Dus de impact van de maatregelen om het virus de kop in te drukken lijkt “relatief” beperkt. Verder speelt mee dat veel Chinezen vanwege de viering van het nieuwe jaar vrij zijn. De Akzo-locaties zijn om die reden ook dicht.

De geplande reis naar Wuhan voor Nederlandse ondernemers, als onderdeel van de jaarlijkse duurzaamheidsbeurs IE Expo China, gaat vanwege de uitbraak van het coronavirus in de miljoenstad niet door. Volgens de organisatie wordt momenteel gezocht naar een alternatief.

Deelnemers aan de Expo werd de mogelijkheid geboden een verkennend bezoek aan Wuhan te brengen onder leiding van de ambassade en het Nederlandse handelskantoor (NBSO) van de overheid in Wuhan. In deze regio is vooral vraag naar Nederlandse water- en milieutechnologie. Tijdens de reis naar Wuhan stonden onder meer ontmoetingen met Chinese bedrijven en lokale overheden gepland.