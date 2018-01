Zimbabwaanse familie na drie maanden eindelijk weg van Thais vliegveld

Met vier volwassenen en vier kinderen onder de 11 bivakkeerde de familie op Suvarnabhumi vliegveld tussen de toeristen en luchtvaartmedewerkers. Het gezin was al sinds mei 2017 in Thailand en probeerde in oktober naar Spanje te reizen. Omdat ze daar niet de juiste visa voor hadden, moesten ze gedwongen in Bangkok blijven.



Tegelijkertijd verstreken hun toeristenvisa en moesten ze een boete betalen. De enige weg was nu nog terug naar Zimbabwe, maar dat wilde de familie niet omdat ze bang waren voor vervolging. Hun asielaanvraag bij de Verenigde Naties wachtten ze af op de luchthaven.



De opmerkelijke situatie kwam pas aan het licht toen een medewerker van het vliegveld in december een selfie maakte met een van de kinderen van het gezin. Hij schreef op sociale media over de toestand waar het Zimbabwaanse gezin iN was geraakt door hun 'onstabiele thuissituatie'.