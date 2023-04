Zit er één Nederlandse commando in Oekraïne? ‘Hebben altijd gezegd alleen wapens te leveren’

met video Italiaanse toerist gedood bij aanslag Tel Aviv, vijf andere gewond

Buitenlandse toeristen zijn het slachtoffer geworden van een vermoedelijk Palestijnse aanslag in de Israëlische stad Tel Aviv. Een 36-jarige Italiaan werd doodgeschoten op de boulevard. Meerdere Italianen en Britten raakten gewond doordat ze werden beschoten of geramd door een auto, die uiteindelijk over de kop sloeg.