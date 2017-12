Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel

Hartverscheurend zijn de beelden die Nicklen maakte toen hij met de dierenbeschermingsgroep Sea Legacy aankwam op de Canadese Baffin-eilanden, in het noorden van het land. Te zien is hoe een graatmagere ijsbeer, met loshangende vacht en met een poot die verlamd lijkt, zijn laatste krachten inzet om zichzelf op te tillen en tussen het materiaal van Inuït-vissers iets eetbaars te vinden. Tevergeefs, want na de zoektocht valt het dier uitgeput op de grond.



,,Daar stonden we dan, te huilen terwijl we aan het filmen waren'', zegt Nicklen tegen National Geographic. Hij is een ervaren natuurfotograaf die van het documenteren van ijsberen zijn levenswerk heeft gemaakt. Eerder al deelde hij op sociale media beelden van dode ijsberen die geen voedsel meer konden vinden.



Zijn volgers vroegen zich af waarom de fotograaf niet ingreep. ,,Ik dacht er uiteraard zelf ook aan, maar ik heb natuurlijk geen kalmeermiddel bij me, of tweehonderd kilo zeehondenvlees.'', aldus Nicklen. Volgens de fotograaf is het voeren van ijsberen in Canada bovendien verboden en zou het zijn doodsstrijd alleen maar hebben gerekt.