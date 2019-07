Zoë (29) sterft in auto bij beschonken vriend: ‘Ik neem hem niks kwalijk. Hij maakte haar net weer gelukkig’

Volgens zus Sophie (32) maakte de 25-jarige man die het voertuig bestuurde de jonge vrouw ‘na een moeilijke periode in haar leven weer gelukkig’. ,,Hij bracht veel vreugde in het leven van onze zus. We zijn tegen met een slok op achter het stuur gaan zitten en te snel rijden. Maar dit heeft niemand gewild. We kunnen niet kwaad op hem zijn. Die jongen is kapot.” Het noodlottige ongeval gebeurde zondagmorgen om 02.45 uur. Zoë zat als passagier in haar BMW die bestuurd werd door haar nieuwe vriend. De twee hadden thuis genoten van een barbecue en waren vervolgens uit geweest. Daarna zouden ze voor het eerst samen de nacht doorbrengen. Zoë’s zoontje Lloyd (2), uit een eerdere relatie, zou enkele dagen bij zijn vader logeren en daarna terug naar Zoë gaan, die bij haar moeder Christel woonde. Dat was zo geregeld opdat het prille koppel elkaar wat beter kon leren kennen.

Blaastest

Volgens justitie in België knalde de man met hoge snelheid op een bestelwagen, waarna de BMW vijftig meter weggeslingerd werd en in de gracht tegen een stenen obstakel knalde. De bestuurder raakte lichtgewond, Zoë was kritiek en moest door de brandweer bevrijd worden. Drie uur later overleed ze in het ziekenhuis.



Een blaastest wees uit dat de man onder invloed was. Om die reden moest hij zijn rijbewijs inleveren. Binnenkort zal de man moeten voorkomen om zich voor zijn daad te verantwoorden. Zoë's zus vindt het nu al erg voor de nieuwe vriend van haar zus.



,,De naam Zoë betekent ‘leven’ en dat straalde ze altijd uit”, aldus Sophie. ,,Ze was heel levendig en vrolijk, maar de laatste maanden was ze dat wat kwijtgeraakt na een moeilijke relatiebreuk. Met haar ex-partner heeft ze een zoontje Lloyd. Ze zijn recent uit elkaar gegaan. Sinds drie weken had Zoë een nieuwe vriend. Hij was smoorverliefd op Zoë en op Lloyd. Hij wilde echt voor hun relatie gaan en de zorg voor Lloyd op zich nemen. We hadden de indruk dat hij het meende.



,,We zagen Zoë de laatste weken ook opfleuren. Voor ons blijft dat het belangrijkste, wat er nu ook gebeurd is. Mijn kleine zusje keek altijd naar me op, we hadden echt een zusjesrelatie. Ook wij groeiden de laatste tijd weer naar elkaar toe. Het is zo oneerlijk.”