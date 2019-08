Zoekactie naar Duitse vrouw (31) die telefoon achterna sprong in Donau tevergeefs

Reddingsdiensten hebben in de rivier, langs de oevers en in de stad naar de vrouw gezocht. Toen zaterdagmiddag rond 16 uur nog geen spoor van haar was gevonden, is de zoekactie afgeblazen. De vrouw is vermoedelijk door de sterke stroming meegesleurd. De politie houdt er ernstig rekening mee dat ze is verdronken.