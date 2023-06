Zoekactie naar vermiste duikboot met toeristen op Titanic-trip: ‘Nog voor zo’n 40 uur zuurstof’

met videoNa bijna twee dagen zoeken is er nog geen enkel spoor van de duikboot met vijf mensen aan boord die onderweg naar het wrak van de Titanic verdween voor de noordoostkust van de Verenigde Staten. De tijd begint te dringen want de opvarenden hebben nog voor zo’n 40 uur aan zuurstof, maakte de kustwacht dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie.

Dit betekent dat de zuurstofvoorraad in de onderzeeër in het slechtste geval donderdag rond het middaguur Nederlandse tijd op is. Kustwacht-kapitein Jamie Frederick sprak van een ‘complexe zoekactie waarvoor gespecialiseerde en erg zware apparatuur nodig is, wat transport naar het zoekgebied lastig maakt’.

Het Amerikaanse leger verplaatst ‘commerciële en militaire middelen’ die kunnen helpen bij het zoeken. Ze worden via het Canadese St. Johns naar het zoekgebied gebracht. Daaronder geavanceerde en op afstand bediende duikvoertuigen voor operaties op extreme diepten. Het scheepswrak van de Titanic ligt op een diepte van 3800 meter. De plek bevindt zich ruim 1400 kilometer uit de kust bij Cape Cod (Massachusetts).

Tot dinsdagmorgen zochten de Amerikaanse en Canadese kustwacht het zeeoppervlak en enkele meters daaronder af maar de operatie werd vandaag uitgebreid naar diepere wateren. Er wordt gezocht met kustwachtschepen en drie militaire vliegtuigen: een C-130, een Boeing P-8 Poseidon en een Lockheed CP-140. De laatste twee toestellen zijn gespecialiseerd in het opsporen van onder andere onderzeeërs. Daarnaast helpen twee onderzoeksschepen met zoeken.

Buitenlandse hulp

Frankrijk stuurt zijn onderzoeksschip Atlante om te helpen zoeken, zo maakte de Franse regering dinsdag bekend. Het schip, met een onderwaterrobot die tot 4000 meter diep kan varen, is al vertrokken uit Toulon en zal woensdag om 20.00 uur lokale tijd ter plekke zijn.

Het in diepzeeonderzoek gespecialiseerde Magellan, een op Kanaaleiland Guernsey gevestigd bedrijf dat een digitale scan van de Titanic maakte met een uniek 3D-beeld van het scheepswrak, wacht op een militair transportvliegtuig dat de zware apparatuur overvliegt. OceanGate Expeditions, dat de duikboot-trip organiseert, vroeg het bedrijf maandag zich voor te bereiden, zei directeur David Thompson tegen CNN.

Contact verloren

De vijf opvarenden van de onderzeeër vertrokken vrijdag met de Polar Prince, het moederschip dat nodig is om de onderzeeër te lanceren, vanuit het Canadese Saint John's naar de duikplek, zo’n 400 zeemijlen (740 kilometer) varen.

Zondagochtend begon de duikboot Titan met de twee uur durende tocht onder water richting de Titanic. Een uur en drie kwartier later verloor de boot contact met de Polar Prince. Er werd een zoektocht in gang gezet. Het zou onduidelijk zijn of de Titan nog steeds onder water is. Het is ook mogelijk dat de onderzeeër weer is bovengekomen en geen contact kan leggen.

Opvarenden

Een van de opvarenden is Stockton Rush (61), algemeen directeur en oprichter van trip-organisator OceanGate Expeditions. Hij is aan boord als bemanningslid, meldde NBC News onder verwijzing naar het bedrijf. De Franse maritieme expert Paul-Henry Nargeolet (73) bevindt zich eveneens aan boord, bevestigde zijn familie aan de nieuwszender BFMTV. De Fransman, die het vaartuig zou besturen, maakte al meer dan 35 duiken naar de Titanic en is directeur Onderwateronderzoek van het Amerikaanse bedrijf RMS Titanic, Inc. dat de bergingsrechten op het werelberoemde scheepswrak bezit en veel objecten tentoonstelt.

De Britse miljardair en ontdekkingsreiziger Hamish Harding (58) neemt eveneens deel aan de Titanic-trip, bevestigde de uitvoerend directeur van zijn bedrijf Action Aviation, een internationale luchtvaartmakelaardij met hoofdkantoor in Dubai.

De laatste twee opvarenden zijn de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en diens zoon Sulaiman (19), bevestigde de familie. Dawood is vicevoorzitter van de Encro Group, een conglomeraat van bedrijven actief in de textiel-, kunstmest-, voedingsmiddelen- en energiesector. Daarnaast is hij lid van de wereldwijde adviesraad voor een door de Britse prins Charles opgerichte liefdadigheidsinstelling die jongeren helpt bij het vinden van werk, onderwijs en opleiding. De royal, inmiddels koning Charles III, heeft volgens een koninklijke bron verzocht om op de hoogte te worden gehouden van de zoekactie naar de onderzeeër.

Bijzondere ervaringen

Harding is een avonturier die al vele bijzondere reizen maakte, onder andere in een kleine duikboot naar de elf kilometer diepe Marianentrog ten oosten van de Filipijnen. Zijn goede vriend Terry Virts, een gepensioneerd kolonel van de Amerikaanse luchtmacht, had via sms contact met hem voorafgaand aan de Titanic-trip. ,,Er klonk geen bezorgdheid in zijn stem’’, zei Virts dinsdag tegen CNN. ,,Terwijl hij op de bodem van de oceaan wacht op redding, plant hij waarschijnlijk zijn volgende verkenningsavontuur.’’

Volgens de Amerikaan kunnen Hardings bijzondere reizen hem in zijn huidige situatie van pas komen. ,,Hij heeft met zijn verschillende vliegmissies (One More Orbit) en andere extreme avonturen genoeg ervaringen opgedaan om kalm te blijven,” vervolgde Virts. Hij voegde eraan toe dat hoe rustiger de vijf opvarenden in de duikboot zijn, ‘hoe langer hun zuurstofvoorraad meegaat en dat beseffen ze zeker.’

Geen stoelen

De Titan is een klein vaartuig dat qua vorm doet denken aan een ‘vliegtuigmotor’. Het interieur is eenvoudig. Alle passagiers zitten op de grond en er is één toilet, luidt het op de website van OceanGate Expeditions. Normaal gesproken blijft de boot een dag onder water: twee uur dalen, een paar uur bij het wrak van de Titanic en twee uur terug naar de oppervlakte.

Volledig scherm Het wrak van de Titanic ligt op de bodem van de Atlantische Oceaan.

Een achtdaagse expeditie naar het wrak kost volgens de site 250.000 dollar. Het bedrijf, dat twee jaar geleden met de expedities begon, spreekt in een advertentie van een ‘kans om iets echt buitengewoons te ontdekken’.

Titanic werd als onzinkbaar beschouwd Het beroemde schip Titanic zou op 15 april 1912 zijn eerste reis maken van het Engelse Southampton naar New York. Het schip, dat als onzinkbaar werd beschouwd, was destijds de grootste oceaanlijner in gebruik. Maar tijdens de reis ging het mis: het schip raakte een ijsberg en zonk.



Bij het drama kwamen meer dan 1500 mensen om het leven. In 1985 werd het wrak van de Titanic ontdekt.