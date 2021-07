Zoeken naar resten slachtoffers ingestorte flat Miami gestaakt

video Tranen en gebeden bij einde reddings­ope­ra­tie flatramp Miami: ‘We hebben alles geprobeerd’

8 juli De zoektocht naar overlevenden van de flatramp in Miami is beëindigd. Tientallen mensen worden nog vermist. De hoop dat een van hen nog levend onder het puin wordt gehaald, is opgegeven. Het ‘wonder van God’ bleef uit. De reddingsmissie is nu een bergingsmissie.