Zoektocht naar vermiste skiër voortgezet: zeventig reddingswerkers betrokken

UpdateZeker twee mensen zijn om het leven gekomen door meerdere lawines in Tirol. In het grensgebied tussen de Duitse deelstaat Beieren en de Oostenrijkse deelstaat Tirol wordt nog één persoon vermist. De zoektocht naar de derde persoon is inmiddels weer hervat. Bij de zoekactie zijn in totaal zeker zeventig reddingswerkers ingezet. Volgens de Oostenrijkse bergwacht is het ‘een wonder dat er niet meer doden gevallen zijn'.

De lawine zou maar liefst driehonderd meter breed geweest zijn. Dat er niet meer personen verongelukt zijn is een klein wonder, verklaart Johannes Flämisch van de bergwacht in het Oostenrijkse Oberammergau. De lawine in de buurt van de Duits-Oostenrijkse grens is tegen half drie ‘s middags door de politie uit Beieren gesignaleerd in de Ammergauer Alpen. Zes wintersporters werden verrast door de sneeuwmassa.

‘Drie armen’

De lawine ontstond bij een hotel, dat niet beschadigd raakte door de lawine. Het scheelde maar een haar of ook dat gebouw was geraakt. De lawine splitste zich op in ‘drie armen’, verklaart een politiewoordvoerder. De sneeuw is na een regenbui aan het glijden geraakt. Een weg is volledig bedekt met sneeuw. Volgens de lokale politie zijn zeker vijf mensen gered.

Drie personen van een zeskoppige groep skiërs uit het Duitse Beieren kwamen ernstig in de problemen. Een 42-jarige Duitser kon alleen nog levenloos onder de sneeuw vandaan worden gehaald. Een 43-jarige landgenoot wordt nog steeds gemist. Volgens de bergwacht werd de zoektocht gestaakt, omdat het te gevaarlijk was. Een 37-jarige man van het zelfde groepje raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar.

Zeventig reddingswerkers

Er werkten zeker zeventig reddingswerkers en meerdere reddingshonden mee aan de groots opgezette zoekactie. De reddingsoperatie was extreem lastig, vanwege de slechte bereikbaarheid van de plek. Reddingswerkers moesten worden ingevlogen. Het gebied kon over land alleen vanaf Duitsland worden bereikt, vanaf Oostenrijk werden helikopters ingezet.

In het ongeveer 75 kilometer zuidelijker gelegen Kühtai in het Oostenrijkse Tirol ging het ook mis. Twee Tsjechen van 27 en 28 waren met ijsklimuitrusting op pad, toen zij overvallen werden door een lawine. ,,De 27-jarige werd door de lawine verrast en ongeveer vijftig meter meegesleurd,’’ vertelt de politie. ,,Zijn maatje zette de reddingsactie in, maar doordat zij niet over lawineuitrusting beschikten, werd de zoekactie bemoeilijkt. Door een speciale lawine reddingshond werd het lichaam gevonden, dat toen alleen nog dood geborgen kon worden.’’