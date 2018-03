Zoon Khadaffi wil bewijs leveren tegen Franse ex-president

Gijzeling IS in Franse supermarkt: minstens twee doden

13:05 In het Zuid-Franse dorp Trèbes, dicht bij Carcassonne, is een gijzeling aan de gang in een supermarkt. De aanvaller zegt te handelen namens de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Er zijn daarbij ook schoten gelost. Er zijn minstens twee doden gevallen.