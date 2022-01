Zoon van Belgische vrouw die 14 uur onder puin lag: ‘Ma heeft heel veel geluk gehad’

Voor de zoon van Diane waren het veertien ongelooflijk bange uren. De enige troost die hij op dat moment had, was dat hij in de loop van de dag telefonisch contact met zijn moeder kon hebben. ,,De hulpverleners verdienen hier alle respect voor hun werk. Mijn ma had enkel veel geluk en dat geluk is voor het grootste deel te danken aan de inzet van vele bekwame hulpverleners”, laat zoon Bart weten in een reactie. ,,We zijn de hulpdiensten enorm dankbaar voor het geleverde werk.”



Brandweercommandant Luc Faes gaf gistermiddag meer uitleg over de urenlange reddingsactie waarbij Diane levend van onder het puin werd gehaald. ,,Ze zat op een stoel aan tafel bij de explosie. In die positie hebben we haar een verdieping lager aangetroffen”, vertelde hij. Hij gaf ook aan hoe frustrerend het gevaarlijke tunnelwerk voor de hulpverleners was geweest.



Door de gasexplosie vielen vier dodelijke slachtoffers. De flat stortte rond 08.15 uur in. Videobeelden tonen hoe een groot deel van de gevel en de plafonds volledig is weggeblazen. Halve verdiepingen zijn naar beneden gestort door de knal en verschillende appartementen zijn volledig vernield. In het pand woonden tien mensen.