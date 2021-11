Zoon van overleden dictator Kaddafi wil president van Libië worden

Saif wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag gezocht op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid in verband met de opstand van 2011 in Libië. Hij is de tweede zoon van Muammar Kaddafi, die tientallen jaren heerste als dictator over het olierijke land aan de Middellandse Zee.

Tien jaar geleden brak tijdens de Arabische Lente een volksopstand uit tegen zijn regime. Tegenstanders van de dictator kregen toen militaire hulp uit het Westen. Kaddafi probeerde te vluchten, maar werd achterhaald en gedood door rebellen. Saif werd gevangengenomen en zat een straf uit van ruim vijf jaar.

Burgeroorlog

Na de val van het Kaddafi-regime ontstond een machtsvacuüm in het land, waar uiteindelijk een burgeroorlog uitbrak. Na internationale bemiddeling is de situatie in Libië na jarenlange strijd enigszins gestabiliseerd. Er kon een wapenstilstand worden gesloten en volgende maand moeten presidentsverkiezingen worden gehouden.

Op sociale media circuleren beelden van Saif die zich in de zuidelijke stad Sebha laat registeren als kandidaat. Hij ondertekent daar documenten en zei voor een camera dat “God de juiste weg voor de toekomst van het land zal bepalen”. De 49-jarige Saif, die een doctoraat behaalde aan de London School of Economics, droeg een traditioneel Libisch gewaad, een tulband en een bril. Het was de eerste keer in jaren dat hij in het openbaar verscheen.

Controverse

De dictatorszoon is een van de bekendste figuren die zich heeft gemeld voor de verkiezingen. Het is nog onduidelijk hoe kansrijk zijn kandidatuur is, aangezien die vermoedelijk tot controverse zal leiden in het verdeelde land. Het is zeer waarschijnlijk dat hij te maken krijgt met hevig verzet van gewapende groepen en milities, met name in de hoofdstad Tripoli en de westelijke stad Misrata, zo schrijft persbureau AP.

Abdel-Rahman el-Swahili, een wetgever uit Misrata, keerde zich al tegen zijn kandidatuur en zei dat de zoon van Kaddafi moet worden vervolgd, en niet in de race kan zijn voor het presidentschap. ,,Degenen die geloven in de mogelijkheid dat Libië na al deze offers terugkeert naar het tijdperk van de dictatuur, zijn niet goed bij hun hoofd’', schreef hij op Facebook.

Ook een groep oudsten en militieleiders in de westelijke stad Zawiya wezen de kandidatuur van Saif al-Islam af en waarschuwden voor de terugkeer van een burgeroorlog. Ze dreigden in een verklaring de stembureaus te zullen sluiten als de verkiezingen op deze manier zullen plaatsvinden.

Het verkiezingsbureau begon vorige week met het registratieproces voor de presidentiële kandidaten die nog loopt tot 22 november.