Zoontje dat Duits gezinsdrama overleefde: ‘Mij zie je niet meer, al mijn broertjes en zusjes zijn dood’

De jonge moeder die afgelopen week vijf van haar zes kinderen vermoorde in het Duitse Solingen (Noordrijn-Westfalen) heeft haar oudste zoontje dat op school was na het drama op de hoogte gebracht van de dood van zijn broertjes en zusjes. Dat deed Christiane K. (27) nadat ze de school had gebeld met de boodschap dat Marcel (11) moest komen vanwege ‘een sterfgeval in de familie.’

Moeder en zoon ontmoetten elkaar daarna op een afgesproken plek en namen de trein naar Düsseldorf. Van daaruit reist Marcel alleen verder naar zijn oma in Mönchengladbach. Onderweg informeert hij vriendjes op school via een groepschat over de dood van zijn broertjes en zusjes, zo blijkt uit een reconstructie van de gang van zaken rond het gezinsdrama door de politie in Solingen en het Openbaar Ministerie (OM) in Wuppertal.

Marcel neemt via WhatsApp ook afscheid van een vriendje genaamd Max, meldt de Duitse nieuwssite Bild dat de appjes te zien kreeg en publiceerde. Als dat vriendje vraagt hoe het met hem gaat, antwoordt de elfjarige ‘goed'. Daarop wil Max weten wat er is gebeurd (doelend op de reden waarom de elfjarige vervroegd van school vertrok, red.) Marcel antwoordt met: ‘Ik wilde je alleen even laten weten dat je me niet meer zult zien omdat al mijn broertjes en zusjes dood zijn. PS Zou het fijn vinden als je me belt.’ Max reageert geschrokken. ‘Weet je zeker dat het goed gaat? Heb je hulp nodig?’

‘Ik kan niet meer’

Intussen communiceert Christiane K., die zich op het centraal station in Düsseldorf bevindt, via WhatsApp met haar moeder, Marcels oma. ‘Het gaat erg slecht met me, ik kan niet meer', schrijft ze herhaaldelijk volgens politie en justitie. Als de moeder haar dochter vraagt wat er aan de hand is, reageert ze aanvankelijk niet. Daarop kondigt de moeder aan dat ze de politie bellen. Dat triggerde haar dochter, die schreef: ‘Stuur de politie naar de woning. De kinderen zijn dood.’

Daarna verblijft de 27-jarige vrouw twintig minuten op een perron, waarna ze zich moedwillig voor een binnenkomende trein gooit. Dat veroorzaakt inwendig letsel dat niet levensbedreigend is. Haar toestand liet een verhoor nog niet toe. De vrouw wordt verdacht van vijfvoudige moord. Tegen haar is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Gescheiden

In de woning van de verdachte treffen agenten een ‘ontbijtsituatie’ aan met schaaltjes op tafel. Lijkschouwing leverde aanwijzingen op dat Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) en Luca (8) werden verdoofd en vervolgens verstikt. Dat gebeurde tussen woensdagmiddag en donderdagmorgen. Toxicologisch onderzoek moet uitwijzen hoe en waarmee de kinderen werden verdoofd.

Politie en justitie gaan ervan uit dat Christiane K. handelde vanuit ‘emotionele overbelasting.’ Ze leefde al een jaar gescheiden van haar 28-jarige echtgenoot en vader van vier van de zes kinderen. De overige twee zijn verwekt in eerdere relaties van de vrouw. Ze deed aangifte tegen haar huidige echtgenoot wegens diefstal en medio 2020 moest de politie uitrukken voor een familieruzie. In juni en augustus was er sprake van twee ‘strafrechtelijk niet relevante reddingsacties’, aldus de onderzoeksleider.

De stad Solingen meldde donderdag dat het gezin al voor het drama bekend was bij Bureau Jeugdzorg en ook ondersteuning kreeg. “Op geen enkel moment waren er aanwijzingen voor afwijkingen of een mogelijk risico voor de kinderen.”

Lichtketting

Buren willen vanavond met een korte herdenkingsplechtigheid afscheid nemen van de vijf vermoorde kinderen. Alle omwonenden wordt gevraagd om 18.50 uur op straat een lichtketting te vormen en een minuut stilte te houden.

Voor hulp of vragen over zelfdoding kunt u terecht bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Via de telefoon op 113 en 0800-0113 of chat op 113.nl.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.