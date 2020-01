Zoontje krijgt erespeld voor dapper werk omgekomen brandweervrijwilliger

VIDEO ‘Moeder (60) en dochters veroorzaak­ten met wenslampi­on dodelijke brand in apenver­blijf’

15:12 De politie in het Duitse Krefeld heeft drie vrouwen in het vizier als veroorzaker van de rampzalige brand in een apenverblijf tijdens de jaarwisseling. Het verblijf, net over de grens bij Venlo, brandde in zijn geheel uit waardoor ongeveer dertig dieren omkwamen.