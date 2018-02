Zorgen om soloklim na ruzie op K2. 'Dat je dit durft, vind ik ongelooflijk'

,,Maar het wordt niet voor niets de berg der bergen genoemd. Als je denkt dat je er bijna bent, kom je weer een enorme berg tegen. Je hebt op het laatste stuk eigenlijk minimaal twee man nodig. Je bent gesloopt en op veel plekken is lawinegevaar.” Het is de plek waar de 50-jarige Utrechter destijds zelf in de problemen kwam. Een ijsblok sloeg de touwen van de klimmers weg. ,,Soms moet je kunnen zeggen: het zit er gewoon niet in.”



Maar waarom hield niemand hem tegen? Lieten zijn expeditiegenoten hem gewoon de dood tegemoet lopen? ,,Ze zaten in de zone des doods. Je kunt daar niks. Je bent te moe om in discussie te gaan of aan iemand te trekken. Ergens vind ik dat ook mooi. Hij kiest hier zelf voor.”



Is hij dan ten dode opgeschreven? ,,Als hij verstandig is, keert hij om. Ik ken de omstandigheden natuurlijk niet, maar het zou me niet verbazen als aan de eind van de dag een stipje de berg af komt. Of hij dan meer kritiek of lof oogst met zijn actie, valt nog te bezien.”