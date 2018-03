Zuckerberg zegt sorry in paginagrote advertentie

Facebook ligt zwaar onder vuur nadat de gegevensdiefstal van meer dan 50 miljoen gebruikers bekend werd. Die data zou door het bedrijf Cambridge Analytica tijdens de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump zijn gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. Duizenden gebruikers hebben inmiddels hun accounts opgezegd. Een groep investeerders heeft Facebook voor de rechter gesleept. Ze voelen zich misleid en eisen compensatie voor de knauw die hun aandelen hebben gekregen door het schandaal.



Zuckerberg maakt in de advertentie excuses voor de ontstane vertrouwensbreuk. Volgens hem is de informatie gelekt door een app die een universitair onderzoeker had aangebracht in 2014, maar is het de verantwoordelijkheid van Facebook zelf om de gegevens te beschermen. ,,Het spijt me dat we toen niet meer hebben gedaan", aldus Zuckerberg. Hij vreest dat de informatie ook via andere apps naar buiten is gekomen. ,,Zodra we daar achter zijn, blokkeren we die apps en stellen we alle betrokkenen op de hoogte."