Zuid-Afrika zet leger in vanwege rellen na opsluiting Zuma

De militairen worden naar de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng, waarin de grote stad Johannesburg ligt, gestuurd. De rellen zouden verergeren nu het Constitutionele Hof zich vandaag buigt over het verzoek van de ex-president om zijn straf te schrappen. ,,Het leger maakt zich klaar om de politie te kunnen ondersteunen in die provincies. Om de onlusten te doen stoppen”, laat het leger weten in een verklaring. ,,Hoe lang deze inzet nodig is en met hoeveel soldaten dit zal zijn, wordt nog bekeken.”

De onlusten begonnen donderdag. In Gauteng raakten achthonderd mensen slaags met agenten. Volgens de politie maken criminelen gebruik van de onvrede en boosheid om te plunderen en te vernielen. Op video's van lokale tv-zenders is vandaag te zien hoe een winkelcentrum in Pietermaritzburg in lichterlaaie staat. Vlakbij is een snelweg afgesloten, om meer geweld tegen te gaan. Ook in Vosloorus waren er rellen in een winkelcentrum. Ook zijn auto’s en gebouwen in brand gestoken. De inlichtingendienst NatJoints laat weten dat er in Gauteng vier lichamen zijn gevonden. Twee van hen hebben schotwonden. Twee andere doden zijn in KwaZulu-Natal, de provincie waar Zuma vandaan komt, aangetroffen.