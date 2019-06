Zuid-Europese landen akkoord over klimaat, niet over migratie

Surinaamse rechter spreekt voormalig ministers vrij in proces December­moor­den

14 juni De rechter heeft vandaag in de rechtbank in Paramaribo de verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp vrijgesproken van betrokkenheid bij de 8 decembermoorden. Hiermee volgt de rechter het oordeel van het Openbaar Ministerie (OM), dat in april ook om vrijspraak had gevraagd.