Zuid-Korea onderschepte in 1996 spionageduikboot: Noord-Koreaanse stuurman had moeten sneuvelen

Aanvankelijk klonk het nieuws zo: ‘De Noord-Koreaanse onderzeeër die gisteren verstrikt raakte in de netten van een Zuid-Koreaanse vissersboot, was bezig met een trainingstocht en kwam in moeilijkheden als gevolg van opgelopen averij’. Tenminste, volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Dat bleek weer eens fake news achter een rookgordijn. De ‘trainingstocht’ was in werkelijkheid een spionagemissie die mislukte, maar wel met dodelijke afloop. De Nederlandse journalist Jeroen Visser reconstrueerde de bizarre gebeurtenissen mede aan de hand van een in de Zuid-Koreaanse archieven bewaard dagboek van een van de Noord-Koreaanse bemanningsleden. Daaruit waren al eerder flarden gepubliceerd door Zuid-Koreaanse media, maar nooit de hele tekst, omdat die in Seoel wordt gekwalificeerd als communistisch propagandamateriaal, aldus Visser.