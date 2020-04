Zuid-Korea: ‘Sommige genezen patiënten testen opnieuw positief voor coronavirus’

Jeong Eun-kyeong, directeur van de Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) deelde tijdens een briefing mee dat het virus bij de patiënten mogelijk ‘geheractiveerd’ was, in plaats van dat er sprake zou zijn van een nieuwe besmetting. Het gaat momenteel om 91 patiënten. ,,91 is nog maar het begin”, zegt Kim Woo-joo, professor besmettelijke ziekten aan het Korea University Guro-ziekenhuis. ,,Dat aantal zal alleen maar stijgen.” Kim is het ermee eens dat de patiënten mogelijk ,,hervallen” zijn, in plaats van opnieuw besmet.