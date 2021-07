Zuid-Soedan bestaat tien jaar in schaduw van geweld en honger, maar de bisschop blijft glimlachen

Weinig Zuid-Soedanezen zijn bekender dan emeritus-bisschop Paride Taban (85). Drie jaar geleden was hij in Nederland en wilde hij vooral hoop uitstralen. Taban ontving toen de prestigieuze Roosevelt Four Freedoms Award. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren daarbij aanwezig, wat iets zegt over de status van de innemende Afrikaanse geestelijke. In zijn altijd vrolijke manier van doen had hij een net iets oudere broer kunnen zijn van de beroemde Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu.