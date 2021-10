Zus Gabby-verloofde maakt tongen los: ‘Ik weet niet of mijn ouders betrokken zijn bij rol broer’

klopjacht vsDe zus van Brian Laundrie, de voortvluchtige verloofde van de vermoorde Gabby Petito, weet niet of haar ouders betrokken zijn geweest bij de plotse verdwijning van haar broer, een van de meest gezochte mannen van de Verenigde Staten. Dat zegt ze in een interview met het Amerikaanse ochtendprogramma Good Morning America . De nabestaanden van Petito beschuldigen de ouders van Laundrie ervan dat zij hem hebben geholpen om van de aardbodem te verdwijnen.

Gevraagd naar die forse beschuldiging durft Cassie Laundrie het niet volledig voor haar ouders op te nemen. Ze tast compleet in het duister. ,,Ik weet niet of mijn ouders erbij betrokken zijn”, zegt ze. Over de mogelijke verblijfplaats van haar broer heeft Cassie ook geen enkele informatie.

Geen afscheid

,,Nee, ik weet niet waar Brian is. Ik hoop dat hij nog leeft, want ik wil net zo graag antwoorden als iedereen. Ik zou hem aangeven bij de politie. Ik maak me zorgen om hem. Ik hoop dat hij in orde is. Hij moet van zich laten horen en ons uit deze vreselijke puinhoop halen.”

Tijdens het laatste contact merkte Cassie niets vreemds aan haar broer. ,,We zaten in de avond bij het kampvuur en gingen vervolgens samen weer weg. Er was niets bijzonders aan. Er was geen gevoel van groots afscheid. Er was niets”, aldus Cassie, die in het gesprek blijft benadrukken dat ze sinds dag één nauw samenwerkt met de politie.

Experts

Volgens zijn ouders trok Laundrie naar het Carlton Reserve, een enorm natuurreservaat van bijna 15.000 voetbalvelden groot, niet ver van zijn woonplaats North Port.

Ondertussen vrezen experts dat het steeds moeilijker wordt om Laundrie (23) te vinden. Het tropisch klimaat in het zuiden van Florida zorgt er immers voor dat forensisch bewijsmateriaal veel sneller verdwijnt. En dat geldt ook voor een eventueel stoffelijk overschot. ,,Dat kan hier in minder dan vijf tot zeven dagen veranderen in een skelet”, zegt Chris Boyer van de National Association for Search and Rescue (NASAR) tegen CNN. ,,Ook roofdieren kunnen ervoor zorgen dat er heel wat bewijsmateriaal verdwijnt.”

Desondanks is er nog altijd hoop dat de jongeman gevonden wordt. Volgens Bryanna Fox - een voormalig rechercheur van de FBI die nu criminologie doceert aan de University of South Florida - kan Laundrie alleen vermist blijven als hij zich ‘absoluut perfect’ verbergt. ,,Hij mag geen enkele fout maken. Rechercheurs kunnen aan één nieuwe aanwijzing genoeg hebben om een doorbraak te forceren in de zaak.”

De zoektocht naar Laundrie is intussen bijna drie weken bezig en de autoriteiten zijn nog altijd geen stap verder. Hem vinden is niet eenvoudig en zal alleen maar moeilijker worden, vertellen experts. Laundrie heeft niet alleen een voorsprong van enkele dagen, hij nam volgens zijn familie ook zijn portefeuille en smartphone niet mee. Dat maakt dat hij minder makkelijk te traceren is.

Arrestatiebevel

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten, waarvan ze op sociale media verslag deden. Haar lichaam werd een week geleden gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. De vermissing van de 22-jarige vrouw was in de Verenigde Staten en ook elders in de wereld groot nieuws. De autopsie wees uit dat Petito om het leven is gebracht.

Tegen Laundrie is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van het “onrechtmatig gebruiken” van haar creditcard maar is officieel geen verdachte in verband met haar dood.