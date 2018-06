Zus Inés van koningin Máxima overleden

VideoInés Zorreguieta (33), de jongste zus van koningin Máxima, is gisteravond in Buenos Aires overleden. Haar levenloze lichaam werd rond middernacht plaatselijke tijd gevonden in haar appartement in de wijk Almagro. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het vermoedelijk om zelfmoord.

'Inesita' zoals de jongste zus van Máxima door intimi werd genoemd, leed aan depressies. ,,Vermoed wordt dat het gaat om zelfdoding", zegt ook een woordvoerder van de Nederlandse ambassade tegen de krant La Nacion.

Volgens Argentijnse media arriveerde een forensisch team van de politie omstreeks 1 uur vannacht plaatselijke tijd (zes uur Nederlandse tijd) bij het appartement van Inés Zorreguieta. In het grootste geheim werd een eerste onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak.

Drie uur later droegen brandweerlieden het stoffelijk overschot naar buiten nadat de Nederlandse ambassade het overlijden had bevestigd. Het lichaam is overgebracht naar een justitieel mortuarium waar autopsie uitsluitsel moet geven over de oorzaak van het overlijden.

Drukke agenda

Koningin Máxima is meteen naar Argentinië vertrokken om bij haar familie te zijn. Ze zou vanmiddag de officiële opening verrichten van de Delerij in Driebergen, de nieuwe huisvesting van de Stichting Vluchtelingenkinderen. De commissaris van de koning neemt waarschijnlijk de honneurs waar.

De koningin zal vanavond ook niet aanwezig zijn bij de opening van het Holland Festival in de Westergasfabriek. De opening van het evenement gaat volgens de organisatie verder wel door als gepland.

De RVD heeft ook de aanwezigheid van de koningin afgezegd bij de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen, morgen. De opening van het protonencentrum gaat wel door. Het is nog onbekend wie de openingshandeling nu gaat verrichten, meldt RTV Noord.

De koningin laat ook de drie staatsbezoeken aan de Baltische Staten schieten die voor volgende week gepland staan. Koning Willem-Alexander bezoekt de landen alleen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Inés Zorreguieta was peettante van prinses Ariane, die Inés als haar vierde doopnaam heeft.

Opspraak

De zus van koningin Máxima raakte in 2016 in opspraak na haar benoeming tot ambtenaar bij een afdeling die zich bezighoudt met de coördinatie van het sociaal beleid van de Argentijnse president Mauricio Macri. Ze zou niet de benodigde opleiding en niet de juiste werkervaring hebben en miste ook nog eens de relevante contacten voor haar nieuwe ambtenarenbaan.

Volgens De Volkskrant, die zich beriep op het officiële staatsbulletin van Argentinië, werd daarin uitdrukkelijk vermeld dat een 'hoge uitzondering' was gemaakt voor de jongste dochter van Jorge Zorreguieta. Het Koninklijk Huis liet destijds weten dat koningin Máxima geen enkele rol speelde bij benoeming van haar zus in de Argentijnse raad voor coördinatie sociaal beleid en dat Inés Zorreguieta al voor deze benoeming op regionaal niveau voor de huidige minister van sociale zaken werkte.

Eetstoornissen

Inés was een van de zeven kinderen van Jorge Zorreguieta. Hij verwekte bij zijn eerste vrouw drie dochters (Maria, Angeles en Dolores) en bij zijn tweede echtgenote twee dochters en twee zoons (Máxima, Inés, Martin en Juan).

Er bestaat onduidelijkheid over de leeftijd van Inés. Sommige Argentijnse media melden dat ze 33 jaar oud zou zijn geworden, andere schrijven 34 jaar. De jongste 'volle' zus van koningin Máxima studeerde psychologie aan de universiteit van Belgrano in Buenos Aires, studeerde af met 9,5 op tien punten, werkte tussen 2009 en 2011 bij de VN in Panama (Human Resources en Communicatie) maar keerde in 2012 terug naar Argentinië vanwege een scheiding van haar toenmalige partner.

In die tijd dook haar naam voor het eerst op in de Argentijnse media. Die berichtten dat ze werd behandeld voor eetstoornissen en depressiviteit.

'Beschermeling'

Inés Zorreguieta zong graag en begeleidde zichzelf dan op gitaar. Ze nam in 2014 deel aan het Festival de las Nuevas Voces, een muziekfestival voor beloftevol Argentijns talent.

'Inesita' was volgens Argentijnse media Maxima's beschermeling. 'Ze hadden een hechte relatie en Máxima bood haar zus zelfs aan in Amsterdam te gaan wonen om haar studie psychologie voort te zetten'. Inés was 14 jaar oud toen haar zus in maart 1999 op de Nederlandse tv werd gepresenteerd als de verloofde van kroonprins Willem-Alexander.

De officiële presentatie van de bruidegom aan de familie Zorreguieta vond volgens Argentijnse media plaats in Bariloche, waar de familie een vakantiehuis had en elke zomer en winter doorbracht. 'Willem-Alexander raakte al snel bevriend met de broers van Máxima maar sliep in een aparte ruimte. Zijn verloofde deelde haar slaapkamer met Inesita.'

Máxima deelde haar kamer in Bariloche niet met haar verloofde maar met haar zus Inés

Inés Zorreguieta was in 2002 bruidsmeisje bij het huwelijk van haar zus met Willem-Alexander en was ook peettante van hun jongste dochter prinses Ariane, die Inés als haar vierde doopnaam heeft.

Inés geeft prinses Ariane aan prinses Máxima tijdens de doop in 2007.

Jorge Zorreguieta (l) met zijn vier kinderen uit zijn tweede huwelijk: Inés, Martin, Máxima en Juán.