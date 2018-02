Zus Kim Jong-un nodigt president Zuid-Korea uit voor gesprek met broer

Eerdere bezoeken

Een bezoek van Moon aan Noord-Korea zou pas de derde keer betekenen dat Noord- en Zuid-Korea een gezamenlijke top hebben. De eerste keer dat beide landen voor even samen door één deur gingen was in 2000. Voormalig Zuid-Koreaans president Kim Dae-Jung kreeg de Nobelprijs voor de vrede voor het totstand brengen van een ontmoeting met toenmalig Noord-Koreaans leider Kim Jong Il. De twee Korea's maakten tijdens de drie-daagse top afspraken over met name economische samenwerking. De top leidde onder andere tot een gezamenlijk fabrieksgebied aan de grens tussen beiden landen en de hereniging van Koreaanse gezinnen die gescheiden waren door de Koreaanse Oorlog tussen 1950 en 1953.



De tweede ontmoeting tussen beide Korea's had zoals eerder aangegeven grofweg tien jaar geleden plaats in 2007. De liberale Zuid-Koreaanse president Roh Moo-hyun zette toen het verzoeningsbeleid van zijn voorganger Dae-Jung voort. De ontmoeting tussen hem en Kim jong Il kwam tot stand in de context van gesprekken over de ontmanteling van kerwapenarsenaal. Bij die gesprekken waren naast de twee Korea's de Verenigde Staten, China, Japan en Rusland betrokken. Er werd destijds afgesproken dat Noord-Korea zijn nucleaire programma zou ontmantelen in ruil voor onder economische steun en samenwerking. Hoewel er afspraken werden gemaakt, weigerde Noord-Korea toch zijn kernprogramma te stoppen.