Zusjes (3 en 14) komen om door boom op tent in Italië, derde zus gewond

Het incident was op een camping in Marina di Massa in Toscane. De ongeveer 4,5 meter hoge populier werd vanochtend vroeg omgeblazen tijdens een zwaar onweer. Het jongste zusje overleed volgend lokale media op weg naar het ziekenhuis. Het 14-jarige meisje overleed er drie uur later op de intensive care.



Sommige media melden dat het gezin, woonachtig in de omgeving van Turijn, op vakantie was en aanvankelijk gisteren al naar huis wilde terugkeren. Maar het gezin besloot juist het slechte weer uit te zitten en een dag later pas te vertrekken. De vader, moeder en een broer die in de andere kant van de tent sliepen, zeiden dat ze wakker werden van een bons, de grond voelden schudden en de tent zagen instorten. Familieleden van de getroffen mensen verbleven ook op de camping, maar hadden er een huisje gehuurd.