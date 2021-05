Zwaargewonde Eitan (5) verliest ouders, broertje en overgrootouders bij Italiaans kabelbaandrama

In Stresa reageerden mensen emotioneel na het ongeluk. Een 27-jarige studente zegt dat ze een uur voor het ongeluk met de kabelbaan naar de Mottarone was gegaan, een 1491 meter hoge berg met een fabelachtig uitzicht. ,,Wij merkten niets van een mogelijk defect.” Volgens een lokale restauranteigenaar wordt de kabelbaan goed onderhouden. ,,Daar is veel geld in gestopt.” Maar toch deed het drama zich voor.

Het jongste slachtoffer en Israëlische overgrootouders

Het jongste slachtoffer, Tom Biran, was pas twee jaar oud. Ook zijn ouders Amit Biran (30) en de 26-jarige Tal Palega (beiden geboren in Israël, maar woonachtig in het dorpje Pavia in de buurt van Milaan) stierven bij de crash. Ook de Israëlische overgrootouders van kleine Tom zaten in de cabine: Itshak Cohen (82) en zijn vrouw Barbara Cohen Konisky (70). Zij waren een paar dagen geleden in Pavia aangekomen om hun familie te bezoeken. De 5-jarige broer van Tom, Eitan, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij zou meerdere gebroken botten hebben en hoofd- en buiktrauma hebben. Hij was bang, hij schreeuwde, hij huilde en hij wilde niet aangeraakt worden, schrijft de Italiaanse krant Corriera della Sera. ‘Laat me met rust, ik ben bang', zouden zijn enige woorden zijn. Zijn tante Amit is bij hem in het ziekenhuis in Turijn. Volgens het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken zijn andere familieleden vanuit Israël onderweg naar Italië.