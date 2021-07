Zwaarste aardbeving in ruim 50 jaar teistert Alaska, evacuaties in kustgebied

UPDATEDe zwaarste aardbeving sinds 1965 in de Amerikaanse staat Alaska heeft daar geleid tot evacuaties in het kustgebied. De beving had een kracht van 8,2 en werd gevolgd door een tsunamiwaarschuwing. De krant Anchorage Daily News bericht dat die alarmering is ingetrokken nadat tsunamigolven van minder dan 30 centimeter hoog de kust hadden bereikt.

Het epicentrum van de beving bevond zich voor de kust, op zo’n 91 kilometer ten zuidoosten van het dorp Perryville. Het gaat volgens de krant om de derde zware aardbeving in het gebied in dertien maanden. De autoriteiten verwachten in de loop van de dag meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke schade.

In kustplaatsen als Kodiak en Homer begonnen woensdag vanwege de tsunamiwaarschuwing sirenes te loeien om mensen te waarschuwen. Duizenden inwoners vertrokken vervolgens naar hooggelegen gebieden. In de plaats King Cove zochten zo’n driehonderd tot vierhonderd mensen een veilig heenkomen in een school.

Radio

Een schoolhoofd uit Sand Point vertelde de krant dat het trillen begon toen hij in zijn keuken zat. ,,Het ging lange tijd door en er waren ook meerdere naschokken”, zei de man. ,,De inhoud van de voorraadkast belandde op de vloer. De inhoud van de koelkast ook.”

Geëvacueerde inwoners bij Homer kregen het verzoek naar de radio te luisteren. Minder dan twee uur na de oorspronkelijke tsunamiwaarschuwing volgde het bericht dat het risiconiveau werd verlaagd, van rood (‘tsunami warning’) naar oranje (‘advisory’). Dat betekent dat mensen vooral in of vlakbij het water nog gevaar kunnen lopen. Later is ook die oranje-waarschuwing ingetrokken.

Wennen

Een inwoner van King Cove vertelde dat aardbevingen en tsunamialarmen met enige regelmaat voorkomen in het gebied. ,,Het is niet iets waar je ooit aan zal wennen, maar het hoort erbij als je hier woont en deel uitmaakt van deze gemeenschap.”

De aardbeving was de zwaarste in de regio in tientallen jaren. In 1965 was een beving met een kracht van 8,7 gemeten bij de eilandengroep Aleoeten. In Alaska was afgelopen oktober ook een tsunamiwaarschuwing afgegeven na een aardbeving met een kracht van 7,5. Dat leidde toen ook tot evacuaties, maar er vielen uiteindelijk geen slachtoffers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm Tsunami-waarschuwing © NWS