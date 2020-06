Zwaarste sumoworstelaar ooit spoort collega's aan om eetgedrag te beteugelen

Geen verbod op onthullend boek familie Trump

25 juni Er komt geen verbod op de uitgave van een boek over de Amerikaanse president Trump en zijn familie. Een rechter in New York heeft geoordeeld dat het boek geschreven door Mary Trump over haar oom geen ondermijning van het nationaal belang vormt en een zaak over een eventueel verbod niet op zijn plaats is. Dat heeft de advocaat van Mary Trump tegen CNN gezegd.