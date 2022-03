Zware aardbeving bij Fukushima: Miljoenen gezinnen zonder elektra, kogeltrein ontspoord

Een krachtige aardbeving met een kracht van 7,3 heeft het noordoosten van Japan getroffen, in de omgeving van Fukushima. Meer dan twee miljoen gezinnen in de regio Tokio zitten zonder elektriciteit. Er werd meteen een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor golven van een meter hoog, maar niet veel later werd dat alarm weer ingetrokken.

De beving vond plaats op 60 kilometer diepte. Het epicentrum lag volgens het Amerikaans geologisch bureau USGS op 57 kilometer voor de kust van Namie, niet ver van Fukushima. Langs de oostelijke kust werden tot in hoofdstad Tokio meldingen gedaan van bevende gebouwen. Er wordt door de lokale autoriteiten gewaarschuwd voor naschokken.

Meer dan twee miljoen gezinnen in de regio Tokio zouden zonder elektriciteit zitten, waarvan 700.000 in de hoofdstad. De nationale spoorwegmaatschappij zette de treinen stil en doet nu eerst een veiligheidsonderzoek. Een hogesnelheidstrein (een kogeltrein) met zo'n 100 passagiers zou ontspoord zijn, meldt persbureau Reuters. Of daarbij gewonden zijn gevallen is niet bekend. In het hele getroffen gebied worden wel lichtgewonden gemeld, veroorzaakt door valpartijen of door objecten die op mensen vielen door de beving.

Na de krachtige beving werd meteen een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Er werd daarin gewaarschuwd voor golven van een meter hoog. Niet veel later werd dat alarm weer ingetrokken. Er werden aan de kust golven van twintig centimeter gemeld.

In grote delen van Tokio is de stroom uitgevallen. Klanten van een supermarkt doen in het donker boodschappen.

Fukushima

De getroffen regio is zo'n beetje dezelfde als die op 11 maart 2011 werd getroffen door een krachtige zeebeving, die een verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarbij kwam het ook tot een ramp in een kerncentrale in Fukushima. Of er nu in de atoomruïne schade is ontstaan is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht.

Ook wordt onderzocht of er verdere schade is ontstaan in het land en wat die precies, meldt premier Fumio Kishida.

Tokio zonder stroom.

De kerncentrale bij Fukushima, Japan.

