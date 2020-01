Zware aardbeving in Zuidoost-Turkije: 18 doden, meer dan 500 gewonden

Dodental gestegen naar 41 Drie gevallen coronavi­rus in Frankrijk: RIVM ontkent dat patiënt in Nederland is geweest

1:25 In Frankrijk zijn drie gevallen van het besmettelijke coronavirus opgedoken: twee in Parijs en één in Bordeaux. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. Volgens Agnès Buzyn zijn het de eerste gevallen die bekend zijn in Europa. Twee van de drie patiënten zijn familie van elkaar. Een van de patiënten, een 48-jarige man met Chinese roots, is opgenomen in een ziekenhuis in Bordeaux. Een artsendienst meldt via Facebook dat de man heeft verklaard op reis te zijn geweest naar China en via Nederland is teruggereisd. Iets wat het RIVM heeft uitgezocht en ontkent.