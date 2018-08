Zware aardbeving Lombok: bijna 40 doden en tientallen gewonden

,,Volgens de laatste informatie liggen in het ziekenhuis in Tanjung (provinciehoofdstad Noord-Lombok) de lichamen van ruim 30 dodelijke slachtoffers. De jongste is 1 jaar oud, de oudste 72 jaar", verklaarde de woordvoerder van de reddingsteams van Mataram, de belangrijkste stad van het eiland, tegenover persbureau AFP. ,,Tenminste 52 mensen raakten gewond", voegde hij eraan toe.

De meeste slachtoffers (29) vielen in het noorden van het eiland en lagen onder het puin van ingestorte gebouwen. Tijdens en kort na de beving was er paniek onder bewoners en vakantiegangers. De beving werd ook gevoeld in delen van Java en op Bali, een populaire vakantiebestemming onder Nederlanders. Op dat eiland zijn geen meldingen van Nederlanders in de problemen.

Na de beving is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer 90 minuten na de beving weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van 13 centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok.

Vliegverkeer

Het vliegverkeer op zowel Lombok als het naastgelegen Bali is na de beving nog volledig operationeel. ,,Er is lichte schade op de luchthavens door naar beneden gevallen plafondplaten, maar niemand is daarbij gewond geraakt'', meldden de autoriteiten.

Het epicentrum van de beving lag bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok. Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste 17 levens. Ook raakten ruim 150 mensen gewond.

Tsunami

Elektriciteit

De districtschef van Noord-Lombok meldt dat een deel van het eiland zonder stroom zit, waardoor een compleet overzicht van de schade en het aantal slachtoffers ontbreekt, maar vielen er minste drie doden.

EMSC on Twitter Latest situation map derived from eyewitnesses accounts following M7.0 #earthquake #gempa in #Lombok 45 min ago. We have no news from within 30km of the epicentre, where they may be some damage. Indonesian authorities are warning about a small tsunami, do

Week geleden

Een week geleden, op 29 juli, werd het eiland ook al geraakt door een aardbeving. Toen had de beving een kracht van 6,4 en kwamen minstens zeventien mensen om het leven. Er raakten 150 mensen gewond. De aardbeving vond plaats op ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de stad Mataram en lag op slechts 7 kilometer diepte.

Na die aardbeving kwamen honderden bergwandelaars een etmaal vast te zitten op vulkaan Rinjani op Lombok. Enkele looproutes waren onbegaanbaar geraakt. Militairen, politiemensen en reddingswerkers werden ingezet om mensen van de 3726 meter hoge Rinjani te halen.

Nederlanders

Lombok is een populaire bestemming voor toeristen, ook voor Nederlanders. Vaak doet men het eiland aan in combinatie met een vakantie op Bali. Lombok is ongerepter.



Verslaggever Graziella Gioia van het AD is op dit moment op Bali. ,,Op de plek waar ik zit is weinig schade. Er zitten wat scheuren in de muren. We zitten net buiten het ergste gebied, maar ook hier was de beving mega intens.''



Ze zit in Uluwatu, in het zuiden van Bali met haar schoonfamilie. ,,De beving was vrij laat, zo rond kwart voor acht. Ik was net met mijn schoonmoeder eten halen. Plots begon de wereld om ons heen te schudden. Dat is zo'n rare ervaring. Alsof je dronken bent en niet meer op je benen kunt staan.''



Van haar schoonfamilie hoort ze dat het in hotel er heftiger aan toe ging. ,,Daar klotste het water uit het zwembad. Een week geleden hebben we ook de andere aardbeving meegemaakt (in Ubud) maar deze was echt een stuk heftiger. De bewoners hier schrokken even maar daarna ging het gewone leven weer door. Heel gek. Maar er moet geld verdiend worden''.



Volledig scherm Op 29 juli werd Lombok ook al geraakt door een aardbeving. Toen was de ravage groot. © Epa

Verscheidene Nederlanders op Bali laten via Twitter weten dat de aardbeving ook daar erg goed te voelen was. Er wordt melding gemaakt van een bewegende grond, haperende elektra en mensen die in paniek naar buiten rennen.



Wilco Westrik twittert dat zijn dochter Britt en haar vriend Bart op Lombok 'voor hun leven moeten rennen, de berg op'. Het tweetal was vorige week ook op het eiland toen een aardbeving plaatsvond. ,,We beseffen maar al te goed dat we weer onwijs geluk hebben gehad", zeiden ze toen.

W.Westrik on Twitter @RTLnieuws @SBS6 @Teletekst @NOS wederom #aardbeving #Indonesie #Lombok #Kuta 7.0 zojuist geconstateerd. Dochter Britt en vriend Bart wedrom flinke beving en moeten rennen voor hun leven de berg op!

Sietce Wierda on Twitter Eerste aardbeving meegemaakt vanavond in Ubud, Midden Bali. Alles wat je ziet gaat golven en de vloer wordt zee. Adrenaline giert door lichaam. Zaten te eten in restaurant en iedereen rende naar buiten. Pfoe. Rond 7,0, epicentrum Noordoost Lombok. #earthquake

Sandra on Twitter Aardbeving Lombok 7.1 schaal Richter. Heftig te voelen in Ubud, Bali. Iedereen naar buiten gestuurd de staat op, maar alles veilig hier

Jeannette Tiehuis on Twitter Heel blij met bericht van dochter die op @Bali zit dat ze oké is na de @aardbeving op @Lombok. Hopelijk vallen er nu geen slachtoffers.

Leonoor Ahrens on Twitter earthquake #Lombok goed voelbaar op #Bali #Lovina. Na 1e paniek keert rust terug. Nog nooit zoiets gevoeld!!

Fleur Besters on Twitter Heftige aardbeving 7.0 was op Lombok, volgens deze site. Wij voelden in Sanur de aarde fors bewegen, dochter zat in bad dat begon te golven, lampen knipperden. Oef. Vreselijk voor de mensen op Lombok. Buren op Bali hadden niet eerder zo'n zware beving gevoeld hier.