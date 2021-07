Zware aardbeving met kracht van 8,2 bij Alaska, vrees voor tsunami

In Alaska was afgelopen oktober ook een tsunami-waarschuwing afgegeven na een aardbeving met een kracht van 7,5. Dat leidde tot evacuaties, maar er vielen uiteindelijk geen slachtoffers.

Alaska is in 1964 getroffen door aardbeving met een kracht van 9,2, de zwaarste die ooit is gemeten in Noord-Amerika. Toen trof een tsunami kustgebieden in de VS. Er vielen ruim 250 doden.