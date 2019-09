Zware explosie Antwerpen verwoest drie panden: 5 gewonden, nog 1 vermiste

Drie slachtoffers konden onder het puin vandaan worden gehaald door de brandweer. De geredde mensen zijn mannen van 76 en van 57 en een vrouw van 47. Ze raakten alle drie gewond. Twee van hen liggen in het ziekenhuis. Twee anderen raakten lichtgewond.

Er wordt nog naar een persoon gezocht, die vermoedelijk onder het puin ligt. De politie vraagt om de omgeving vrij te houden voor de hulpdiensten, die massaal aanwezig zijn. ,,We blijven zoeken tot we zeker zijn dat er zich niemand meer onder het puin bevindt”, aldus een politiewoordvoerder. Er worden honden ingezet bij de zoektocht naar eventuele slachtoffers.

Oorzaak

In de straat van de ontploffing zouden werken aan de gang zijn geweest in opdracht van waterzuiveringsmaatschappij Aquafin. Dat meldt het Belgische VRT NWS. Het is onduidelijk of de explosie iets met de werken te maken had. De arbeiders hadden het grootste deel van de werken al afgerond en waren nu nog bezig met het herstellen van het voetpad, zo meldt Aquafin aan VRT NWS.

De arbeiders hadden niets bijzonders opgemerkt en begonnen net voor de ontploffing aan hun middagpauze. Een geluk bij een ongeluk, zo bleek. ,,Gelukkig maar”, reageren ze tegenover Het Nieuwsblad. ,,Behalve twee gesneuvelde ruiten aan de graafmachine hebben wij geen schade.” Over de oorzaak van de explosie willen ze niet speculeren, al waren ze niet in de buurt van de gasleiding aan het graven. ,,Het is te vroeg om iets over de oorzaak te zeggen”, reageert een woordvoerder van Aquafin.

Hoewel de oorzaak nog niet zeker is, spreekt burgemeester Bart De Wever over een ‘gasontploffing’. De klap moet enorm zijn geweest. Vrijwel alle huizen op het plein voor de drie woningen zijn beschadigd.

De beheerder van het gasnet, Fluvius, had op 22 augustus een klein gaslek in de buurt gedicht en daarbij de aansluiting van een van de getroffen panden vernieuwd. De afgelopen dagen was daar echter niet meer gewerkt. Fluvius zei tegen persbureau Belga dat het ‘absoluut’ niet zeker is dat er een verband is met het incident. De verplichte tests om te controleren of het werk correct en veilig uitgevoerd werd, waren immers succesvol, klinkt het. Teams van het bedrijf hebben dinsdagmiddag wel de elektriciteits- en gasnetten in de buurt volledig afgesloten.

Ramen weggeblazen

Veel ramen werden weggeblazen. Deuren, garagepoorten en rolluiken zijn beschadigd door de luchtverplaatsing. Sommige bewoners klagen over gezondheidsproblemen na de knal. Een baby van een buurtbewoonsters zou last hebben van gehoorschade, weet VTM Nieuws.



De ravage is enorm en de schrik zit er bij omwonenden flink in. ,,Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt Nicky, die twee huizen naast de getroffen panden woont. ,,Ik zat rustig met mijn hond in de woonkamer, toen plots een enorme knal klonk. Mijn ruiten sloegen meteen in en ik kreeg al het glas in mijn nek.’’



Vlakbij de plaats waar de ontploffing plaatsvond, is ook een lagere school gevestigd. Het schoolgebouw raakte bij de ontploffing eveneens beschadigd. Diverse ramen sneuvelden. Alle leerlingen van de Johannesschool zijn geëvacueerd naar een ander gebouw, ook in Wilrijk.