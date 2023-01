Zware gevechten gaande in Donetsk: ‘Voorbereiding grote Russische aanval aan de gang’

Oekraïense troepen zijn vandaag verwikkeld in zware gevechten met Russische eenheden rond en in de stad Vuhledar, even zuidelijk van Donetsk in het oosten van Oekraïne. Beide partijen claimen de laatste dagen successen in het vrijwel met de grond gelijk gemaakte industriestadje, waar voor de oorlog 17.000 mensen woonden.

,,De omsingeling en bevrijding van deze stad lost veel problemen op”, aldus Denis Poesjilin, de door Moskou aangewezen leider van de bezette Donetsk-regio. ,,Binnenkort zal Vuhledar een nieuwe, zeer belangrijke overwinning voor ons worden”, voorspelt hij, zo melden Russische nieuwsagentschappen.



Volgens een Oekraïense woordvoerder houden Oekraïense troepen echter nog stand. ,,Maandenlang heeft het Russische leger geprobeerd hier door te breken. Er is daar een hevig gevecht aan de gang”, erkent de Oekraïense militaire woordvoerder Sergiy Cherevaty.

Troepen teruggedrongen

Waarnemers zien in het nieuwe offensief - dat in heel Oekraïne al dagen wordt begeleid met aanvallen met Russische raketten en veelal Iraanse drones - een poging van Moskou om alsnog snel controle te krijgen over de gehele Donbas, waar de regio's Donetsk en Loehansk onderdeel van zijn. Die hele Donbas werd vorig jaar feitelijk al geannexeerd en uitgeroepen tot een deel van Rusland, maar in werkelijkheid zou ongeveer twee derde van de regio door Rusland zijn bezet.

Op verschillende plekken langs dit front zijn Russische troepen teruggedrongen. Volgens waarnemers zou Rusland gezien de recente tegenslagen en de komst van Westerse tanks nu in ieder geval dit hele gebied stevig in handen willen hebben. Oekraïne meldde eerder deze week dat Russische troepen hun aanvallen in het oosten hadden verhevigd, met name dus rond Vuhledar, en ook bij het al maanden zwaar bevochten Bachmoet.

Aanval op 24 februari

Daarnaast bereidt Rusland zich voor op een nieuwe aanval op 24 februari, de eerste verjaardag van de Russische invasie, aldus Oleksiy Danilov, secretaris van de nationale veiligheid en verdedigingsraad van Oekraïne. ,,Ze zijn nu al bezig met grote aanvallen omdat ze denken dat ze tegen de tijd van de verjaardag enkele successen moeten hebben”, zei Danilov op een lokaal radiostation, Radio Svoboda. President Volodimir Zelenski omschreef de situatie aan de frontlinie gisteravond als ‘uiterst intens’, vooral in de oostelijke regio Donetsk.

Volgens het gezaghebbende en in de VS gevestigde Institute for the Study of War lijkt het er inderdaad op dat Russische troepen nu bezig zijn met een reeks ‘ontregelende’ aanvallen aan het front. ,,Om Oekraïense troepen te verspreiden en af te leiden, om zo voorwaarden te creëren voor een beslissende offensieve operatie.”

Russische functionarissen, adviseurs van het Kremlin en andere anonieme bronnen in Moskou hebben volgens het goed ingelichte Amerikaanse zakenpersbureau Bloomberg bevestigd dat Poetin inderdaad een nieuwe grote aanval voorbereidt. Daarin zou ‘de tolerantie’ van veel Russen over de verliezen zijn meegenomen. Met andere woorden: Moskou neemt grote verliezen onder de nieuwste rekruten op de koop toe. Schattingen over dodentallen lopen sterk uiteen, maar zijn hoog en niet te verifiëren.

‘Zeldzame stap’

Volgens het Britse ministerie van Defensie is het aantal gesneuvelden langs het oostfront vaak veel hoger dan de Russische autoriteiten willen toegeven, bijvoorbeeld bij de recente aanval in Makiivka. Er zouden volgens Moskou bij de Oekraïense raketaanval op Russische troepen 89 doden zijn gevallen. Het Britse Ministerie van Defensie zegt nu dat het er ‘zeer waarschijnlijk’ wel degelijk meer dan driehonderd zijn geweest.

De zaak illustreert ‘de alomtegenwoordigheid van desinformatie in Russische verklaringen’, aldus het ministerie. ‘Dit komt vaak voor door een combinatie van bewuste leugens die zijn goedgekeurd door leidinggevenden en het communiceren van onjuiste rapporten door lagere functionarissen die hun eigen falen willen afzwakken in de ‘schuld- en ontslagcultuur’ van Rusland.’

Dat het Russische ministerie van Defensie al wilde toegeven dat er 89 doden waren, was volgens de Britten ‘een zeldzame stap’.

